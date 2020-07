US-Republikaner sagen Nominierungsparteitag in Florida ab

Der Nominierungsparteitag für US-Präsident Donald Trump soll nur noch in einem kleineren Rahmen im US-Staat North Carolina stattfinden. Die Veranstaltungen in Florida seien abgesagt, kündigt Trump am Donnerstag an. Jetzt sei nicht die Zeit dafür. Er werde seine Nominierungsrede in einer „anderen Form“ halten, einen Ort nannte er nicht.