Kärntner Feuerwehren rückten zu 35 Unwetter-Einsätzen aus

Schwere Gewitter mit Hagel und Starkregen haben am Donnerstagabend die Feuerwehren in weiten Teilen Kärntens auf Trab gehalten. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf APA-Anfrage mitteilte, verzeichnete man 35 Unwettereinsätze. Das Görtschitztal im Bezirk St. Veit an der Glan war besonders stark betroffen.