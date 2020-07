Expertengruppe drängt auf Reform der Europaregion

Innsbruck – Es muss sich intern etwas ändern, will die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino die in den nächsten Jahren anstehenden Herausforderungen aktiv und gemeinsam als Euregio aufgreifen. Das schlussfolgern über 30 Expertinnen und Experten aus allen drei Ländern, die im Rahmen des Euregio-Labs über mehrere Monate hinweg die Frage nach der Zukunft des Regionen-Verbundes aufgearbeitet haben. Neben dem Fokus auf die gemeinsamen kulturellen Wurzeln und einer selbstbewussteren Kommunikationsstrategie fordern die Fachleute vor allem eine Reform der inneren Strukturen und eine Stärkung der Entscheidungsorgane. Am Tirol-Tag (23. August) sollen die Ergebnisse offiziell vorgestellt werden.

Das sehen auch die Experten des Euregio-Labs so. In ihrem Maßnahmenpapier, wird unter anderem dazu aufgerufen, „Vereinbarung und Statut des EVTZ weiterzuentwickeln“. Auf Kritik stößt die fehlende Bürgernähe der Europaregion, die Ineffizienz der Entscheidungsstrukturen und das schmale Aufgabenspektrum, innerhalb dessen die Euregio tätig werden kann. Ausbaufähig ist auch die Zusammenarbeit zwischen Euregio und den regionalen Verwaltungen Tirols, Südtirols und des Trentinos.

„Es wurden drei Top-Prioritäten für eine institutionelle Reform der Euregio genannt“, sagt Fischler. „Es wird eine Abkehr davon gefordert, dass es nur das Generalsekretariat in Bozen gibt.“ In Zukunft sollen in allen drei Ländern operative Sitze geschaffen werden, die es erlauben würden, die Bevölkerung stärker an die Euregio zu binden.“