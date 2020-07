Salzburg – Am 1. August startet mit dem „Jedermann“ das 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele. Das groß angelegte Programm des Jubeljahrs 2020 musste wegen der Corona-Pandemie erheblich gekürzt werden. Der „Jedermann“ auf dem Domplatz ist als traditioneller Fixpunkt und Publikumsmagnet (14 Vorstellungen) heuer wichtiger denn je. Tirol ist in dieser Produktion zweifach vertreten: Tobias Moretti (61) gibt zum vierten und letzten Mal seit 2017 die Titelrolle des Jedermann, heuer mit Burgschauspielerin Caroline Peters als Buhlschaft. Morettis jüngerer Bruder Gregor Bloéb (52) ist wie im Vorjahr als Jedermanns guter Gesell sowie als Teufel aufgeboten. Die Nervosität in Salzburg ist unter den Vorzeichen von Corona größer als in einem normalen Jahr, wie Gregor Bloéb der TT per E-Mail berichtet.