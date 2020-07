Rotes Kreuz erwartet neue Migration wegen Corona

Wegen der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie hat der Chef der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) vor „massiven“ neuen Migrationsbewegungen gewarnt. Ausgangssperren und Grenzschließungen hätten Lebensgrundlagen rund um den Globus zerstört und dürften Millionen von Menschen in die Armut stürzen, sagte Jagan Chapagain.

Wenn die Grenzen wieder geöffnet würden, würden sich viele Betroffene angesichts ihrer aussichtslosen Lage gezwungen sehen, ihr Land zu verlassen, so Chapagain gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend in Genf. Und je mehr Menschen sich auf den Weg machten, desto mehr „Tragödien“ würden sich auf den Migrationsrouten abspielen, warnte er. Zu erwarten seien mehr Tote auf Seewegen, mehr Menschenhandel und mehr Ausbeutung.