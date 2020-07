Der Strasser Josef Unterladstätter: Ein Wirt mit vielen Talenten

Strass i. Z. – Lehrer, Pfarrer oder Bauer sollte er werden – geworden ist das Strasser Original Josef Unterladstätter Wirt. Mit Freunden erinnerte er sich am Donnerstag an die Eröffnung des „Cafe Zillertal“ vor 60 Jahren. Er hatte es einst mit Gattin Anni, die eine ausgezeichnete Herrenschneiderin war, gegründet. „Da ist der Grundaushub per Hand erfolgt“, erzählt der „Eder Josef“, wie er im Dorf auch genannt wird. Ehe er als Wirt tätig wurde, nutzte er seine kaufmännischen Kenntnisse nach dem HAK-Besuch in Innsbruck als führender Mitarbeiter in der damals größten Maschinenhandlung des Landes. 130 Mitarbeiter hatte er unter seinen Fittichen. Weil es im neuen Betrieb gut lief, gab er nach vier Jahren Doppelbelastung seinen Händlerjob auf.