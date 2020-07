Rasche Sonderprüfung für TSD gefordert

Als „Systemchaos, das nun sogar zu Prozessen führt“ bezeichnet FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger die fehlenden Gelder in der Buchhaltung der Tiroler Sozialen Dienste GmbH (TSD) und die Turbulenzen um die Grundstücks­pacht mit der Stadtgemeinde Hall für die eingestürzte Traglufthalle. „Die jahrelange Pleiten-, Pech- und Pannenserie bei den TSD muss endlich Konsequenzen haben.“ Die Gesellschaft solle sofort liquidiert und die Flüchtlingsbetreuung wieder in die Landesverwaltung eingegliedert werden“, so Abwerzger.