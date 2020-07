Janine Flock: „Mich hat’s emotional total gepackt“

Innsbruck, Gnadenwald – „Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Dann dauert es nicht so lange.“ Pat Pirelli hat das gesagt. Pirelli ist so etwas wie eine Pferdeflüsterer-Ikone. Ein anderes Zitat des 66-jährigen Kaliforniers steht auf der Homepage des Reitstalls Rantner in Gnadenwald: „Wenn dein Pferd Nein sagt, hast du entweder die Frage falsch gestellt oder die falsche Frage gestellt.“ Janine Flock kann davon zwar noch kein Lied singen, aber die Magie der Einhufer hat Österreichs Skeleton-Aushängeschild bereits in den Bann gezogen. Dabei hat die Olympia-Vierte auf dem Rantnerhof gerade erst mit dem Teambuilding und Persönlichkeitstraining begonnen – und ist, man kann es nicht anders sagen, schwer beeindruckt.