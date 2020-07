Tirol Team zurück im Sattel beim „Grand Prix Kranj“

Kranj – Die Rennrad-Teams aus aller Welt mussten lange in den Startlöchern scharren, bis es diese Woche nach der Coronavirus-Pause endlich wieder mit den internationalen UCI-Rennen losging. Nachdem einige Top-Teams bei der rumänischen Sibiu-Cycling-Tour derzeit fleißig Rad-Kilometer sammeln, geht es am Sonntag für das Tirol KTM Cycling Team in Slowenien mit dem ersten Auslandseinsatz los.