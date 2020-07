Tausende protestierten nach Bombenexplosion in Pakistan

Nach einer Bombenexplosion mit 18 Verletzten sind im Nordwesten Pakistans Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Bereits in der Nacht auf Freitag protestierten Demonstranten in der Stadt Parachinar in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, wie Anrainer berichteten. Aktivisten werfen den Behörden vor, nicht ausreichend für Sicherheit zu sorgen.

Videos in den sozialen Medien zeigten auch Demonstranten, die am Freitag Steine auf Sicherheitskräfte und Fahrzeuge warfen. Am Donnerstag detonierte laut Polizeiangaben ein Sprengsatz mitten auf einem belebten Markt in einem mehrheitlich schiitischen Viertel der Stadt.