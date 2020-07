Filmfestspiele Venedig starten mit Film „Lacci“ von Luchetti

Der Film „Lacci“ des italienischen Regisseurs Daniele Luchetti wird die 77. Ausgabe des Filmfestivals von Venedig vom 2. bis zum 12. September eröffnen. Der Film mit den Schauspielern Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio und Laura Morante in den Hauptrollen wird außerhalb des Wettbewerbs am 2. September gezeigt, teilten die Organisatoren des Festivals am Freitag mit.