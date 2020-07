Recyclingzentrum Ahrental: Dem eigenen Müll auf der Spur

Innsbruck – Was haben Motorteile, Eisenstücke und eine falsche Handgranate miteinander zu tun? Sie alle landen auf dem Recyclinghof Ahrental. Gleich vorweg: Diese Dinge gehören hier nicht unbedingt hin. Doch: „Was passiert mit unserem Abfall?“ Für 25 Erwachsene und fünf Kinder gab es bei der neu ins Leben gerufenen „Einzugsbegleitung“ für städtische Wohnungen (die TT berichtete) jetzt Antworten. Bevor im September die neuen Wohnungen in der Andechsstraße bezogen werden, gibt es in den Workshops Tipps zu einer nachhaltigere Lebensweise.