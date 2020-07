Aus für E-Bike Vivax Drive in Wörgl

„Es ist jetzt leider traurige Gewissheit, dass ich das Geschäft nicht so weiterführen kann, weil ich keine Einnahmen habe“, erklärt Schweitzer, die den Betrieb in Wörgl bereits geschlossen hat. Lieferanten hätten Räder, die im Februar bestellt wurden, bislang nicht an Vivax geliefert. Grund dafür seien Produktionsengpässe bei Rahmen in Asien aufgrund der Corona-Krise. Wegen der fehlenden Einnahmen bei den zugleich hohen Vorleistungen habe man sich entschlossen, den Betrieb zu schließen. 6 Mitarbeiter sind betroffen.