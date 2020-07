Neues Kochbuch aus Schwaz soll Partnerstädte verbinden

Schwaz – Man vermengt verschiedene Kulturen in einer Schüssel, gibt eine Prise Zusammenhalt und eine Handvoll Gemeinsamkeiten dazu. Dann alles gut durchkneten. Bevor’s ans Eingemachte geht, gießt man noch einen Schuss Freundschaft dazu und schon hat man ein Rezept für eine ganz besondere Partnerschaft. Nämlich jene zwischen verschiedensten Städten in Europa. Denn mit einem neuen Kochbuch will Schwaz die Verbindung zu seinen Partnerstädten außerhalb Österreichs stärken.