Schulstartpaket soll Tiroler Eltern finanziell entlasten

Innsbruck – Für das Rote Kreuz und das Sozialministerium ist klar: Kinder aus finanziell benachteiligten Familien dürfen keinen Bildungsnachteil erfahren. Aus diesem Grund haben sie vor mittlerweile sechs Jahren die Aktion „Schulstartpaket“ ins Leben gerufen. Heute startet in Tirol die diesjährige Aktion, die aus den Mitteln der Europäischen Union und des Sozialministeriums finanziert wird.

Mit Schulbeginn steht die Anschaffung zahlreicher Schulmaterialien an. Für viele Familien ist das eine finanziell oft kaum zu bewältigende Herausforderung. Um sozial benachteiligten Kindern den Start ins Schuljahr zu erleichtern, werden auch heuer über die elf Rotkreuz-Bezirksstellen in Tirol die Schulstartpakete abgegeben. Die Aktion dauert von 27. Juli bis 11. September 2020. „Bezugsberechtigt sind Familien, welche die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen“, sagt Christine Kranebitter vom Roten Kreuz Tirol. In Tirol treffe das auf rund 4000 Familien zu.