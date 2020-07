Debatte um Raumordnungskonzept: Verhärtete Fronten in Haiming

Haiming – Die Grünen orten einen „politischen Stil der untersten Schublade“ in Haiming, während sich Schwarz und Rot maßlos über das Veto in der Landesregierung ärgern. Was ist geschehen? Seit Jahren arbeitet die Gemeinde Haiming daran, ein Raumordnungskonzept für die gesamte Siedlungsfläche zu erstellen. Das ist deshalb so schwierig, weil Haiming östlich an das Ortolan-Schutzgebiet und westlich an das Naturschutzgebiet des Tschirgant-Bergsturzes grenzt. Noch Ende 2019 schien dieser gordische Knoten durchschlagen, lag doch ein einstimmiger Beschluss des Haiminger Gemeinderates vor. Wie die TT in ihrer Ausgabe vom 17. Dezember 2019 berichtete, sollte ein „Bauflächenpool“ die Lösung bringen. Zwölf Hek­tar u. a. im Forchet würden als Bauland ausgewiesen, doch hätten die Haiminger „nur“ bedarfserrechnete neun Hektar tatsächlich bebauen dürfen. Vergangene Woche wurde diese Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Haiming durch ein Veto der Grünen in der Tiroler Landesregierung blockiert.