Kritik von NEOS und Grüne an neuem Verein zum Schutz der Almwirtschaft

Innsbruck – Man gewinne den Eindruck, dass manche lieber mit der Flinte hantieren, statt den Hausverstand walten zu lassen, meint der grüne Landwirtschaftssprecher LA Georg Kaltschmid zum jüngst aus der Taufe gehobenen Verein zum Schutz und Erhalt der Land- und Almwirtschaft in Tirol. Dessen zentrales Ziel ist die Senkung des Wolf-Schutzstatus. „Statt gegen den Wolf einseitig zu kampagnisieren, sollte der Bauernbund besser seine Energie dafür aufwenden, den Herdenschutz in Tirol voranzutreiben. Denn da ist bisher wenig bis nichts passiert“, so Kaltschmid.