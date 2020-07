NEOS zeigen Blümel in Wien die kalte Schulter

Wien – Die Wiener NEOS haben am Samstag im Rahmen ihrer Landesmitgliederversammlung die personellen Weichen für die Wahl am 11. Oktober gestellt: Bei dem Treffen wurde erwartungsgemäß der amtierende Klubchef Christoph Wiederkehr zum Spitzenkandidaten der Pinken gekürt. Er erhielt 88,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auch die weiteren Reihungen auf der Liste wurden beschlossen.

In seiner Dankesrede zeigte sich Wiederkehr „überwältigt“. Mit Verweis auf den Zusammenhalt des NEOS-Teams kündigte er an: „Ich gehe mit großem Selbstbewusstsein in diese Wahl.“ Sein Antrieb für die Kandidatur: „Ich liebe Wien. Ich möchte es gestalten.“