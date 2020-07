Abschied von Grumser: Teamspirit ohne Wacker-Knipser

„Über die Abschlussschwäche will ich nicht mehr reden. Aber die Art und Weise, wie wir Lustenau in der ersten Halbzeit hergespielt haben, hatte schon Qualität", so Grumser, der rückblickend seiner Mannschaft Lob zollte. „Nach dem Abstieg waren wir ein wirrer Haufen. Aber dann hat sich etwas entwickelt, auf dem man aufbauen kann. Schade, dass ich nicht mehr weitermachen kann, aber das ist zu akzeptieren", will der scheidende FCW-Chefcoach, dass seine Jungs am kommenden Freitag in Klagenfurt den Titelkampf entscheiden.