Walser will raschere Verfahren und kritisiert WWF

Innsbruck – Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser fordert jetzt schnellere Genehmigungsverfahren und übt harsche Kritik an der Naturschutzorganisation WWF. „Viele Großprojekte betreffen den Bereich Energie, was auch für die Erreichung der Klimaziele wichtig ist. Gesetzliche Vorgaben und die tatsächliche Verfahrensdauer klaffen meilenweit auseinander.“ So beträgt laut Walser die theoretische maximale gesetzliche Verfahrensdauer beim Ausbau des Kraftwerks Kaunertal ebenso wie beim Speicherkraftwerk Kühtai zwölf Monate – die Realität liegt derzeit bei 96 bzw. 118 Monaten.