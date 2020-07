Deutsche Ministerin verspricht Corona-Impfung für jeden

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die deutsche Bundesregierung jedem Bundesbürger ermöglichen, sich gegen das neuartige Virus impfen zu lassen. Sobald ein Impfstoff gefunden sei, werde sich jeder impfen lassen können, der das möchte, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen.“