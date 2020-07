Hurrikan „Hanna“ erreicht Texas

Der erste Hurrikan der diesjährigen Saison über dem Atlantik ist in Texas auf Land gestoßen. Lebensbedrohliche Überschwemmungen, starke Winde und heftige Regenfälle bedrohten nun Teile des US-Staats, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum der US-Klimabehörde NOAA in der Nacht auf Sonntag mit. Gouverneur Greg Abbott rief für zahlreiche Bezirke den Notstand aus.

Die in Texas grassierende Corona-Pandemie erschwere die Arbeit der Helfer, sagte Abbott laut US-Medien weiter. Im Pazifik war ein weiterer Wirbelsturm, Hurrikan „Douglas“, mit hohen Windgeschwindigkeiten in Richtung Hawaii unterwegs.

„Jeder Hurrikan ist eine enorme Herausforderung“, sagte Abbott laut der Zeitung „Houston Chronicle“. Mit Blick auf den Wirbelsturm in Texas fügte er hinzu: „Diese Herausforderung ist kompliziert und wird noch verschärft, wenn man bedenkt, dass er durch ein Gebiet fegt, das das am stärksten von Covid-19 betroffene Gebiet des Bundesstaates ist.“ Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in Folge der Corona-Pandemie bisher rund 5.000 Menschen allein in Texas gestorben.