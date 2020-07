Operation Aderlass: Für Denifl und Wurm stehen Wochen der Wahrheit an

Innsbruck – Fast sechs Monate ist es her, dass der Prozess gegen den ehemaligen Tiroler Radprofi Stefan Denifl vertagt wurde, am Mittwoch erfolgt am Innsbrucker Landesgericht die Wiederaufnahme. Der Verteidiger des 31-jährigen Fulpmers, Wilfried Plattner, hatte die weitere Einvernahme von Zeugen beantragt: „Ich kann nicht zuschauen, wie man einen jungen Menschen zum Schwerverbrecher abstempelt – da gehe ich bis zur letzten Instanz.“