Pestizide in Obst und Gemüse - 6 Proben auffällig

„In einzelnen Produkten stießen wir auf nicht unerhebliche Mengen an Pestiziden bzw. Chlorverbindungen, beim Obst etwas mehr als beim Gemüse“, berichteten die Tester im aktuellen „Konsument“-Magazin. Die Ergebnisse im Detail: Vier Obst und sechs Gemüseproben waren frei von Pestizidrückständen. Zwei weitere Obst- und drei Gemüseproben waren so gering belastet, dass dafür ebenfalls ein „sehr gut“ vergeben wurde. In zwei Proben (Heidelbeeren und Kirschen) fanden sich hingegen so hohe Mengen, dass die Tester mit „nicht zufriedenstellend“ bewerteten. Vier Proben erhielten ein „wenig zufriedenstellend“.