MPreis setzt auf Bildung und Nachhaltigkeit

Innsbruck – Bienen sind zunehmend in Gefahr. Zum einen setzen Umweltgifte den Insekten zu, zum anderen verarmt die Pflanzenvielfalt, verschwinden die Ackerrandstreifen mit ihren bunten Blüten, die den Bienen seit jeher als Nahrungsquelle dienten.

Um Kindern und Jugendlichen den Wert der Bienen für die Menschen und mögliche Maßnahmen zu ihrem Schutz näherzubringen, hat MPreis spezielle Programme entwickelt: Zwei Naturpädagoginnen erzählen als Waldfee und Hexe von den Geheimnissen der Bienen, führen die Kinder und Jugendlichen auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Bienen und in das unbedingt zu vermeidende Szenario einer Welt ohne sie. Interessierte Gruppen, also vor allem Schulen und Kindergärten, können unter info@mpreis.at kostenlose Führungen und Vermittlungsprogramme anfragen.