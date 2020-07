„Coding4Kids“ in Kitzbühel: Spiele selber programmieren

Kitzbühel – Die eigenen Spiele selber programmieren können, das scheint der Traum vieler zu sein. Auch in der vierten Auflage von „Coding4Kids“ erfreut sich die Initiative größter Beliebtheit. Fachleute als Trainer zeigen aber auch, wie man mit coolen Ideen interaktive sowie multimediale Anwendungen plant und umsetzt. „Heuer nehmen tirolweit rund 500 Kinder teil“, sagt Initiator Mario Eckmaier, der gestern zum Bezirksstart in die Wirtschaftskammer Kitzbühel gekommen war. „Die Teilnahme ist kostenfrei möglich, da es viele ehrenamtliche Unterstützer gibt, um unsere Kinder auf die digitale Zukunft bestmöglich vorzubereiten. Kosten entstehen lediglich durch die Bezahlung des Mittagessens, das in der Wirtschaftskammer Kitzbühel sogar angeliefert wird. Selbst die Vortragenden erhalten nur eine Art Anerkennungslohn“, weiß Eckmaier. So wie in Kitzbühel etwa Hak-Lehrer Frank Küpers.