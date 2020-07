Heilpflanze Kren: Den Körper freut’s, wenn’s Auge tränt

Fieberbrunn – Der österreichische Name Kren kommt nicht von ungefähr: Das Wort stammt aus dem slawischen „krenas“ und bedeutet „weinen“. Schließlich steigen einem oftmals schon beim Zubereiten Tränen in die Augen. Spätestens beim puren Verzehr der schärfsten unter den Rettichwurzeln könnte man glauben, dass es sich um eine traurige Nahrungsaufnahme handelt, während sich der Körper über das Zuführen der Inhaltsstoffe freut.

Die ausdauernd wachsende krautige Pflanze enthält doppelt so viel Vitamin C wie die Zitrone. Zudem beinhaltet sie die Vitamine B1, B2 und B6, wertvolle Mineralstoffe (wie Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Phosphor, Eisen), ätherische Öle und antibiotische Substanzen.

So wurde im Juni der Kren in Deutschland zur Heilpflanze des kommenden Jahres 2021 gewählt und wird damit die „Gemeine Wegwarte“ ablösen. „Kräuterspezialisten waren sich schon vor den Studien sicher, dass Kren heilsame Kräfte hat. Bei uns trägt er auch den Beinamen „natürliches Penicillin‘ oder ,Penicillin des Gartens’“, betont Kräuterpädagogin Birgit Schwaiger. „Kren wirkt nicht nur bei grippalen Infekten, sondern hat eine positive Auswirkung auch auf die Harn- und Verdauungswege.“ Bei zu hohem Cholesterinspiegel hilft er, die Blutfettwerte zu senken.

Sie kann auch zu Suppen und Hummus verarbeitet werden. „Ich setze Kren gerne in Alkohol an oder fermentiere ihn. Zweiteres zum Beispiel mit Roten Rüben. Das schmeckt wunderbar als Rohkost oder Vorspeise“, sagt die 49-Jährige, die immer Kren im Garten hat. Wobei sie immer ein Auge auf die Pflanze hat. Weil sie ganz schön zu wuchern anfangen könne.

Als Heilmittel kommt er innerlich und äußerlich zur Anwendung. „Bei Erkältungen verabreiche ich drei Teelöffel am Tag in Form eines Saftes. Dazu reibe ich eine Creme aus Kren auf die Brust“, erklärt Kräuterpädagogin Schwaiger. Damit Kren sein volles Aroma entfalten kann, ist aber das richtige Reiben wichtig. Man hält die Wurzel am besten senkrecht zur Reibefläche. So verhindert man, dass das Geriebene faserig wird und ausfranst. Mit etwas Zitronensaft oder Essig beträufelt, wird die Masse nicht braun.