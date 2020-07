Innenstadt als Hitzepol: zwei Grad mehr in Innsbruck seit den 60er-Jahren

Mit der städtischen Erhebung werden Innsbrucks Hitzepole offengelegt. Schon der Blick auf die Klimamodellierung zeigt: Die Innsbrucker Innenstadt ist das unangefochtene Hitzezentrum der Stadt. Gerade am Bozner Platz, dem Marktgraben und in der Maria-Theresien-Straße staut sich die Wärme. Bis zu 30 Hitzetage pro Jahr und damit über 30 Grad Celsius sind hier keine Seltenheit. Mit durchschnittlich 25 Hitze­tagen ist es in der Landeshauptstadt übrigens deutlich wärmer als etwa in Salzburg mit nur bis zu zwölf.