Allianz gegen Tanner: Ruf nach höherem Budget und Rücktritt

Er vernehme aus dem Heer, dass die Ressortführung mit dem Generalstab nicht kommuniziere – weder in Sachen Strukturreform noch in Sachen Luftraumüberwachung, sagt Doskozil. Nur einige Kabinettsmitarbeiter dächten darüber nach, wie es mit dem Heer weitergehen solle. „Das ist nicht tragbar“, befindet Doskozil. „Kaputtgespart“ werde. Dass notfalls die NATO helfen könne, wie Tanner meine, gehe nicht an. „Ich glaube, dass die Frau Bundesministerin nicht weiß, was es heißt, ein souveräner Staat zu sein.“ Die Ministerin müsse sich „endlich klar dazu erklären, was sie mit dem Bundesheer will“, sagt Doskozil. An „Leadership“ mangle es ihr: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist sie rücktrittsreif.“