Platter fordert einsatzfähiges Bundesheer

Das vermied auch Tirols LH Günther Platter (VP). „Als Landeshauptmann habe ich großes Interesse daran, dass die gänzliche Einsatzfähigkeit des Bundesheeres in Tirol mit dem Militärkommando weiterhin bestehen bleibt“, sagte er gegenüber der TT. Nachsatz: Besonders in einem Land, in dem man immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht werde, sei es notwendig, ein personell und technisch einsatzbereites Bundesheer zur Verfügung zu haben. Mit mehr wollte er sich nicht aus der Deckung wagen.

Erschüttert über die prekären Zustände im Bundesheer ist der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer: „Als einfacher Soldat, Bürgermeister einer Katastrophengemeinde und Landespolitiker ist es mir unverständlich, wie rücksichtslos, kurzsichtig und politisch fahrlässig mit unserer Landesverteidigung umgegangen wird.“ Der SPÖ-Chef nimmt auch Platter in die Pflicht: „Den eklatanten Mangel an Fahrzeugen, den auf Eis gelegten Aufbau einer Pionierkompanie in Landeck oder den Investitionsbedarf in die Kaserneninfrastruktur nimmt der Landeshauptmann, der immer wieder gerne von seiner Zeit als Minister erzählt, stillschweigend zur Kenntnis.“