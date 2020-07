„Mädels, gemma kicken“: Junge Kickerinnen für Landeck gesucht

Landeck – „Mädels, gemm­a kicken“, die Aufforderung klingt salopp, im Hintergrund steht ein ernstes Anliegen. Im Bezirk Landeck gibt es derzeit nur drei Kampfmannschaften im Frauenfußball. Der Nachwuchs fehlt – und das liegt durchaus auch am Angebot. Eigene Mädchenmannschaften sind derzeit eher die Ausnahme. „Für uns ist wichtig, dass in ganz Tirol Standorte angeboten werden, wo Mädchen spielen können“, erklärt Jenny Giebl, Referentin für Mädchen- und Frauenfußball beim Tiroler Fußball Verband. Der TFV startet heuer in Kooperation mit Vereinen eine Initiative, um das zu realisieren.