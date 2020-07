Wirecard: Kunasek dementiert Miliz-Projekt in Libyen

Am Dienstag tagt auf Wunsch der ÖVP der Nationale Sicherheitsrat zur Wirecard-Affäre - dabei soll es auch um ein angebliches Miliz-Projekt in Libyen gehen. „Das ist eine schwere Nebelgranate“, meinte der frühere Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Montag am Rande einer Pressekonferenz. Auch sein Vorgänger Hans-Peter Doskozil (SPÖ) findet das Thema „skurril“.