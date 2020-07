Innsbruck – In ganz Tirol soll ab Herbst das Abwasser Aufschluss darüber geben, ob und in welchen Regionen es Coronaviren gibt. Proben aus den rund 50 Kläranlagen sollen ein flächendeckendes Monitoring ermöglichen. Es ist ein „Frühwarnsystem“ an dem Herbert Oberacher mit seinen Kollegen an der Gerichtsmedizin und Hygiene in Innsbruck arbeitet.