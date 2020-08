„Mountain Film City Innsbruck“: Das Hollywood der Alpen

Wenn sich drei Extremsportler von einem Zeppelin auf einen Berggipfel abseilen, staunen die Zuseher. Nicht wissend, dass die Kamera von einem Innsbrucker (Johannes Aitzetmüller) bedient und das Video von Innsbruckern (Lensecape) produziert wurde. Wenn die Bergrettung mit einem Video über das Verhalten am Berg in Corona-Zeiten aufklärt, schauen Alpinisten interessiert hin. Nicht wissend, dass eine Innsbrucker Produktionsfirma (Whiteroom Productions) das in der Tiroler Landeshauptstadt gedreht hat. Und wenn Millionen von Indern den Bollywood-Streifen Tiger Zinda Hai anschmachten, ahnen sie nicht, dass ein Innsbrucker (Hanno Mackowitz) für die Kameraführung bei den Skiszenen in Praxmar und im Kühtai verantwortlich war.