Bürgerrechtler John Lewis: Die letzte Reise eines amerikanischen Helden

Washington – Würdigung für eine Legende: In den USA ist der Sarg des Bürgerrechtlers und langjährigen Abgeordneten John Lewis im Kongress aufgebahrt worden. Er ist der erste schwarze Politiker, dem diese seltene Ehre zuteil wird. Führende Politiker, darunter Vizepräsident Mike Pence und Ex-Vizepräsident Joe Biden, erwiesen Lewis in der Rotunde des Kapitols die letzte Ehre. Anschließend wurde der Sarg auf die Stufen vor dem Gebäude gebracht, damit auch die Öffentlichkeit Abschied nehmen kann. Präsident Donald Trump hatte seine Teilnahme abgelehnt.

Lewis, der im Alter von 80 Jahren an Krebs gestorben ist, war ein Anführer der Bürgerrechtsbewegung und galt bereits zu Lebzeiten als Legend­e. Am Wochenende zog ein Pferdegespann seinen Sarg über jene Brücke in Alabama, an der er 1965 als Anführer einer Demonstration für das Wahlrecht von Schwarzen von der Polizei fast totgeprügelt wurde. Er selbst predigte stets Gewaltlosigkeit. Seit 1986 war Lewis Abgeordneter der Demokraten und galt als das Gewissen des Kongresses.