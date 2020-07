Rücktritt von Kandolf: Ein leises Servus mit einem Versprechen

Innsbruck – Er galt als Vorzeigespieler. Als einer, der im Tiroler Handballsport alles erfolgreich durchlaufen hatte, was einem Talent offensteht: Thomas Kandolf beendete unlängst seine sportliche Karriere. Ende Februar bereits, kaum beachtet von der Öffentlichkeit. Vielleicht auch, weil die Corona-Krise kurz danach alles lahmlegte. „Da habe ich mich gut herausgeschummelt“, sagt der nun in Wien lebende Oberländer und schmunzelt.

Dabei ist der 26-Jährige das Aushängeschild des Tiroler Handballs. In der Schule in Stams lernte er „seinen“ Sport kennen und lieben, kam zum Verein in Telfs, wechselte dann zum Bundesliga-Klub HIT nach Innsbruck, ehe er mit dem Projekt „Handball Tirol“ nach Schwaz übersiedelte. Der Linkshänder wuchs zum Stamm- und Nationalteamspieler und glänzte 2018 dann auch noch mit UHK Krems als Meister und Cupsieger. „Rückblickend bleiben sportlich der Meistertitel und mit dem Nationalteam die EM in Kroatien gut in Erinnerung, besser aber noch die Mitspieler und Trainer, viel­e Menschen, auf die ich im Laufe meiner Karriere traf“, beschreibt Kandolf beim Blick in die Vergangenheit.