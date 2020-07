Am Montag haben Novartis/Sandoz und die Bundesregierung in Wien eine Absichtserklärung über Investitionen von mehr als 150 Mio. Euro in Kundl präsentiert – mit 50 Mio. von Bund, Land und EU –, um die Penicillin-Produktion in Tirol und zu sichern. Ist das Folge der Corona-Krise oder gab es diesbezüglich bereits zuvor Gespräche?