AK: Arbeitsrecht gilt trotz Corona-Krise auch bei Ferialjobs

Innsbruck – Mit Vollendung der Schulpflicht und des 15. Lebensjahres darf jeder Jugendliche einem Ferialjob nachgehen. Während die Plätze für Pflichtpraktikantinnen und Praktikanten durch Corona einer Arbeiterkammer-Erhebung zufolge kaum eingeschränkt sind, ist es hingegen in diesem Jahr für Jugendliche weitaus schwieriger, einen Ferialjob zu bekommen. Wer sich im Sommer im Rahmen einer befristeten Anstellung dennoch das erste eigene Geld verdienen will, sollte es aber auf alle Fälle probieren. An den arbeitsrechtlichen Gegebenheiten hat sich durch die Corona-Krise nichts geändert.