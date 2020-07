Aus zwei Banken wird nun eine

Serfaus, Fiss, Ried – Die Beschlüsse in den Generalversammlungen wurden positiv gefasst – die technische Fusion findet am 11. September statt. Aus den Raiffeisenbanken Serfaus-Fiss und Ried-Fendels-Tösens wird künftig ein gemeinsames Institut. „Das hat keine wirtschaftlichen Gründe, sondern ist ein­e strategische Ausrichtung“, betont Anton Hochenegger, bisher Geschäftsleiter der Raiffeisen Serfaus-Fiss. Mit seinem Kollegen Martin West­raicher und Peter Kathrein von der RB Ried-Fendels-Tösens bildet er den Dreier-Vorstand der neuen Bank, die künftig RB Serfaus-Fiss-Ried heißen wird. „Die Strukturen bleiben gleich, wir halten alle Bankstellen offen“, erklärt er. Man bekenne sich zu allen Niederlassungen in Serfaus, Fiss, Ried und Tösen­s und will den Markt künftig noch besser bearbeiten. Auch die Berater werden sich für die Kunden nicht ändern, jene im Tal müssen sich allerdings an eine neue Bankleitzahl gewöhnen.