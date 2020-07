Rettungspaket: Gemeinden sollen für Venet tief in die Tasche greifen

Landeck, Zams – Das vergangene Geschäftsjahr endete mit einem Minus von 500.000 Euro, die Prognosen für das laufende sind alles andere als rosig. Die Venet Bergbahnen AG steckt tief in einer finanziellen Krise. Das Unternehmen benötigt heuer erneut Geld der Eigentümer, um zu überleben. Sprich, die Gemeinden Landeck und Zams sollen als Hauptaktionäre mit einem Rettungspaket einspringen – der Finanzbedarf ist erheblich. „Wir werden in rund 14 Tagen eine außerordentliche Gemeinderatssitzung abhalten“, betont der Landecker Vizebürgermeister und Venet-Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Hittler. Um welche Summe es geht, wollte er noch nicht sagen. Zum bereits bekannten Minus kommt ein geschätzter Abgang für das laufende Geschäftsjahr, der abgedeckt werden muss. Hätte man nicht aufgesperrt, läge der Betrag bei 900.000 Euro, verrät Hittler. So rechnet man mit einem aufgrund von Corona erschwerten Betrieb am Berg und entsprechenden Einbußen. Auch der Zammer Bürgermeister Siggi Geiger will als Vertreter des zweitgrößten Eigentümers noch nicht in Details gehen. Von einer „erheblichen Summe“ spricht auch er. Die Finanzspritze sei unbedingt erforderlich.