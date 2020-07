Debatte um Bilanz der Flüchtlingsgesellschaft

➤ Über die Bilanz der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste wurd­e in den vergangenen Wochen heftig diskutiert. Intern wie extern. Schließlich liegt sie noch nicht vor. In der Vorwoche übten deshalb die Oppositionsparteien FPÖ, Liste Fritz und NEOS heftige Kritik. Gestern kam es daher zu einem Gespräch mit Sozial­referentin Gabriele Fischer (Grüne). Sie wehrte sich gegen Vorwürfe und meinte, dass die Bilanz bereits fertig sei, aber wegen der Corona-Krise noch nicht dem Aufsichtsrat vorgelegt werden konnte. Intern soll am Donnersta­g in der Flüchtlingsgesellschaft über das Budget und die finanzielle Situation geredet werden.