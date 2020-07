Europaparlament pocht bei EU-Haushalt auf Zugeständnisse

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) blickte eine Woche nach dem Gipfel unterdessen noch einmal auf das tagelange Ringen zurück, bei dem er sich in der Gruppe der „Sparsamen“ lange für geringere Corona-Hilfen und einen möglichst niedrigen Haushalt eingesetzt hatte. Im „Morning Briefing“ des deutschen Journalisten Gabor Steingart sagte Kurz: „Es ist sicherlich nicht negativ für den deutschen Steuerzahler, wenn die Budgets, die in Richtung Süden Europas fließen, nicht ins Unendliche wachsen.“

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will am Mittwoch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Parlamentspräsident David Sassoli besprechen, wie möglichst schnell eine Einigung erreicht werden kann. Die telefonischen Beratungen von der Leyens mit Merkel und Sassoli kündigte eine Kommissionssprecherin am Dienstag an. Ziel der Diskussion seien „schnelle weitere Schritte, um das Paket bis zum Ende des Jahres verabschiedet und in Kraft zu haben“.