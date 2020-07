38-jähriger Deutscher stirbt bei Alpinunfall in Tirol

Ein 38-jähriger Deutscher ist im Tiroler Karwendelgebirge tödlich verunglückt, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Mann wurde am Montag gegen 2.00 Uhr von der deutschen Polizei als abgängig gemeldet worden, nachdem er bereits seit 24. Juli als vermisst galt. Eine Suchaktion am Montag verlief noch bis zum Abend ergebnislos, Dienstagvormittag wurde er schließlich tot aufgefunden.