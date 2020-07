4600 Kinder den Sommer über in Tirol betreut

Ehenbichl – Von Schatzsuchen über Wandern und Sporteln bis zum Indianer-Camp oder Piratenspiel – auch diesen Sommer gibt’s in Ehenbichl die „Spiel-mit-mir-Wochen“. Bereits zum 13. Mal bietet die Gemeinde diese Ferienbetreuung inklusive Mittagstisch an. Und der Bedarf ist nach wie vor groß, wie die aktuellen Zahlen zeigen: Rund 30 Kinder werden dort fachgerecht betreut.

Da viele Eltern ihren Jahresurlaub durch die Corona-Krise bereits aufgebraucht haben, hat das Land Tirol gemeinsam mit dem Bund, den Gemeinden und der Arbeiterkammer ein breites Kinderbetreuungsprogramm auf die Beine gestellt. Im Zuge der Sommerschule werden tirolweit zirka 300 Schüler betreut, die bedarfsorientierte Ferienbetreuung bietet 500 Kindern einen Platz an. Weiters unterstützt das Land die „Sommerschule Plus“ der Arbeiterkammer. Diese stellt eine Betreuung für insgesamt 1200 Schüler von der ersten bis zur 13. Schulstufe sicher. Auch die Landesmusikschulen öffnen mit den Musizierwochen ihre Tore für 600 Kinder und Jugendliche. Für die vom Bund in den letzten beiden Ferienwochen angebotene Sommerschule sind in Tirol 2000 Schüler angemeldet. „Über die Sommermonate werden in Tirol 4600 Kinder betreut“, fasst Bildungs- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader zusammen.