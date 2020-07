Ein Urlaub, der müde, aber glücklich macht: Gäste helfen Bergbauern

„Tirol ganz echt“ wird im Gschnitztal an zwei Terminen angeboten, einer fand bereits statt. Bei der Premiere haben drei deutsche Touristen teilgenommen, wie Gstrein berichtet, die selbst mit dabei war. Im Trunaalm-Gebiet wurde eine Fläche „geschwendet“. Das heißt, dass kleine Fichten und Sträucher entfernt wurden. Danach ging es zum „Rau­men“, also zum Zusammentragen von Ästen in so genannte Raumhaufen.