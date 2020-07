Innsbruck – Der Schmuggel von insgesamt 1,7 Kilogramm Heroin und Kokain ist von der Menge her auch heutzutage gravierend. Von der strafrechtlichen Seite her sowieso: „Strafhöhen bemessen sich im Suchtgiftbereich nach strafbemessenden Grenzmengen. Ab einer 25-fachen Überschreitung einer solchen Grenzmenge drohen bis 15 Jahre Haft. Bei der Angeklagten liegt eine 94-fache Überschreitung vor!“, umriss Staatsanwalt Hansjörg Mayr gestern am Landesgericht das Ausmaß der Drogengeschäfte einer 30-Jährigen.