Mit einem Promille an die Tunnelwand: Lenker im Prozess

Innsbruck – Mit über einem Promille Blutalkohol an die Wand des Strenger Tunnels. Grund: Sekundenschlaf. Ein Szenario zum Fürchten. Sind doch solche Unfälle in Tunnels oft mit verheerenden Bränden und Todesopfern verbunden. Am 20. Jänner hatten Lenker und Beifahrer Glück. So kam der Bauarbeiter am Steuer mit dem Schrecken davon, der 16-jährige Lehrling erlitt einen Lendenwirbelbruch.