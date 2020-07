Polizei bittet um Hinweise: Unbekannter schoss auf Hauswand in Gaimberg

Gaimberg – Ein Fall von „Gefährdung der körperlichen Sicherheit“, wie es die Polizei nennt, beschäftigt die Beamten in Lienz. Man sucht einen unbekannten Schützen, der zwischen Dienstag, 28. Juli, um etwa 12 Uhr und Mittwoch, 29. Juli, gegen 8 Uhr in Gaimberg einen Schuss auf ein Einfamilienhaus abgegeben hat. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Volksschule und des Feuerwehrhauses. Die betroffene Familie hatte den Zwischenfall erst bemerkt, als sie ein Loch in der Wand entdeckte. Das Projektil blieb in der Fassade stecken. Es dürfte sich bei der Waffe um ein Kleinkalibergewehr handeln.