Mit negativem Test in Heimquarantäne: Nur bestimmte Berufsgruppen

Innsbruck – „Ich setze alles daran, dass meine Mitarbeiter nicht K1 werden“, erzählt Theo Zoller. Er ist TVB-Obmann der Zugspitz Arena und führt ein Hotel in Lermoos mit elf Mitarbeitern. K1 ist das Kürzel, das es in Corona-Zeiten in sich hat. Kontaktperson 1. Wer als solche klassifiziert wird, muss 14 Tage in Heimquarantäne, auch wenn der Corona-Test negativ ist.