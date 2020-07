Nach Zirkus-Vorführung und Balkan-Reisen: Zwei Cluster im Bezirk Kufstein

Innsbruck, Kufstein – Für Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer und sein 25-köpfiges „Corona-Team“ gab es in der Nacht auf Mittwoch wenig Schlaf. 31 der 1769 in Tirol durchgeführten Corona-Tests waren in den Stunden zuvor positiv ausgefallen, 19 Betroffene stammen aus dem Bezirk Kufstein. Sechs von ihnen sind auf einen Familiencluster zurückzuführen und stehen im Zusammenhang mit Reisen in den Westbalkan, wie Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes Tirol erklärt. Fünf Infizierte hatten Kontakt mit jener Person aus Kirchbichl, die am 18. Juli eine Zirkusvorstellung in Wörgl besucht hatte und später positiv getestet wurde.